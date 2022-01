Anne ZABERN

Psychologue clinicienne et docteure en psychologie clinique, j'accompagne les enfants et adolescents ainsi que les les adultes en suivi individuel ou de couple. Les accompagnements parent-enfant sont également possibles.



Parce que chaque personne a des besoins uniques, mon approche est intégrative et multi-référentielle. Cela signifie que je m'appuie sur plusieurs références théoriques et outils thérapeutiques lors des séances afin de m'adapter au mieux à chacun. C'est dans la relation thérapeutique qui va se construire que nous pourrons, ensemble, repérer et dénouer ce qui est à l'origine de vos souffrances.



Je vous accueille les lundis, vendredis et samedis dans mon cabinet à Romans sur Isère.

Un grand parking gratuit permet de stationner.



Les consultations se font sur rendez-vous uniquement.



Pour prendre rendez-vous merci de me contacter au 06.76.33.46.01 ou par mail : zabern.anne@gmail.com