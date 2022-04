Annelie SARTHOU

Diplômée de Grenoble Ecole de Management, j'ai été pendant deux ans contrôleuse de gestion pour le département Transport et Logistique d'Airbus. Curieuse de nouveaux environnements, j'ai complété mon expérience en occupant au sein de Figeac - Aéro le poste de contrôleuse de gestion industrielle pour le département de production Assemblage et la business unit Supply et je suis actuellement contrôleur financier pour le département Industrial Strategy & Systems d'Airbus. Je souhaite poursuivre ma carrière en diversifiant mes expériences tant en termes de fonctions que de secteurs d'activités.



Mes compétences :

SAP

Microsoft office

TM1

Sylob