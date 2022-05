Sandrine VIVIAN

Maître de conférence associée IAE Lyon. Responsable du DSCG en alternance et référent métier du chiffre

En charge du déploiement de l'offre de formation IAE/INTEC sur les UE du DCG et DSCG en Rhône Alpes.

Professeur affiliée Grenoble Ecole de Management. Chargée de mission auprès de la direction.

Formatrice EM Lyon en gestion et finance

Formatrice formation continue Idrac

Conseil en organisation commerciale en profession libérale

Coach de managers



Ecole Sciences U : direction commerciale externalisée (depuis 2004 à octobre 2012)

- Recherche et fidélisation d'entreprises sur la région Rhône-Alpes pour l'accueil de jeunes en alternance sur les fonctions supports (de Bac+2 au MBA) ainsi que sur les métiers de l'immobilier (via l'EFAB école française d'administration de biens)

- Recrutement de 1900 candidats annuels

- Interlocutrice privilégiée des OPCA

- Animation et management d'une équipe de 8 conseillers en formation

- gestion budgétaire et contrôle de gestion

- sujets transverses divers : certification titres RNCP, communication, appels d'offres



Missions sur GEM(depuis 2006)

Professeur de gestion, organisation commerciale, négociation et développement personnel.Publics étudiants et formation continue.

Animatrice du séminaire "Création d'entreprise" pour le Master spécialisé Création (label HEC) pour la partie gestion et droit des affaires

Tutrice et coach (certification Process Com )

Formatrice de formateur dans le cadre du projet de l'aide au développement des pays du Magreb (Commission Européenne) (Algérie, Maroc et Tunisie) : Doyens d'Université, Directeurs de département.



Maître de conférence associée IAE de Lyon: fiscalité, consolidation, normes IFRS en licence et master et sur les programmes délocalisés (Maroc et Tunisie).





EM Lyon formation continue : formation en inter en gestion et consolidation



IDRAC formation continue : formation en gestion (Porsche, GL Events, SAMSE)







