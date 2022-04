Blandine DUMENIL

Bonjour et merci d'être venu(e) sur ma page Viadéo.



Comme vous pouvez le lire, mon parcours professionnel est centré sur les Ressources Humaines.

J'ai eu la chance de travailler dans différentes structures et apprendre mon métier sur différents axes : le conseil aux dirigeants (audit, détermination d'un plan d'action et suivi, gestion des recrutements,...), le conseil aux demandeurs d'emploi (coaching, suivi, création d’événements, création de partenariats avec organismes de formation, entreprises régionales, ...) , l'administration RH d'entreprise (gestion quotidienne, mise en place de GPEC, création de supports de communication, relations avec les IRP, ...).



Ces expériences ont été variées et très enrichissantes. Elles me permettent à présent de me positionner sur des postes de Responsable Ressources Humaines afin d'apporter mes connaissances, compétences et savoirs-faire.



Je serai ravie de vous rencontrer pour échanger sur ce sujet alors n'hésitez pas à prendre contact.



Mes compétences :

Gestion de la paie

Word – Excel – Powerpoint

Organisation d'évènements

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Formation

Audit

Sage 1000

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit