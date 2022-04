Annelise BEDENEL

Docteur en mathématiques appliquées, je travaille actuellement au sein de la société pixeo, lecomparateurassurance en tant que data-scientiste.



Grâce à mon parcours j'ai pu acquérir des compétences en statistique, informatique mais également en marketing.



En informatique je maîtrise les outils tels que Word, Access, Excel, Power Point ou encore R, SAS, SPSS et UML.



Je sais également utiliser le langage JAVA, C++, C,notions de FORTRAN, SQL et PLSQL, PHP, J2EE et HTML. Cela me permet de pouvoir réaliser et gérer une base de données, créer un site web ou réaliser d'autres programmes.



Au cours de ma formation j'ai également pu acquérir des connaissances en marketing, économie , anglais et communication.



Mes principaux atouts sont ma persévérance, mon optimisme , ma motivation, ma capacité à m'adapter et à travailler en équipe.



Mes compétences :

Anglais

Marketing

Statistics

Applied Mathematics

Data mining

Forecasting

Data analysis

Management

Business Intelligence

Gestion de projet

Clustering

LaTeX

Base de données

SQL

Microsoft SQL Server

Azure

R

SQLite