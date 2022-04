Annelise BOCQUET

Mon parcours professionnel et universitaire est particulier. En effet, après avoir fait des études d'infirmières à la Croix Rouge au début des années 2000, j'ai travaillé en tant qu'Aide Soignante dans divers établissements de Santé. Ayant repris des études scientifiques en Biologie-Géologie générale, j'ai passé un premier Master 2 en Gestion de la Qualité et Marketing des Produits Agroalimentaires (QUALIMAPA) à l'Université de Lille 1. J'ai effectué plusieurs stages et divers contrats à durée déterminée dont un chez Coca-Cola Entreprises en région parisienne. Ma principale mission était de développer la visibilité extérieure de la marque dans le secteur hors foyer. Enrichissante, cette expérience du marketing opérationnel a conforté mon envie de faire de la gestion de projets au sens large du terme. Ayant une sensibilité scientifique, je désirais plus que tout allier gestion de projets et Sciences. Je repris donc mes études en Master 2 Interface Physicochimique du Vivant (IPCV) et obtins une bourse pour développer mon sujet de thèse.



Aujourd'hui, avec ma partenaire Laure Ballestrazzi, j'essaie de concrétiser mon ambition à savoir, créer une entreprise dans le secteur pharmaceutique. Ce projet me permet de conjuguer l'ensemble de mes compétences et de mes facettes : Santé, Biologie, Chimie, Marketing, Stratégie, Économie...





Mes compétences :

Docteur en neuro-immunologie

Biochimie

Management d'équipe

Rédaction de rapports

Gestion de projets

Présentation publique

Analyses de données

Marketing stratégique