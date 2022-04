Christelle GRANDGIRARD

Assistante Administrative et Relations Réseau, BASILIC&CO -Pizza de Terroir-



BASILIC & CO est une franchise de restauration spécialisée sur le thème des pizzas de « terroir » fabriquées artisanalement à partir d’ingrédients labellisés AOC, AOP, LABEL ROUGE, BIO, préparés et cuisinés sur place. L’innovation produit est fondamentale chez BASILIC & CO qui renouvelle en permanence sa large gamme de pizzas.



La franchise BASILIC & CO propose aux candidats 2 formats de restaurant : les implantations d’une superficie de 65m² sont dédiées à la vente à emporter tandis que les restaurants de 130 m² proposent à la fois vente à emporter et restauration sur place.



L’objectif premier du réseau est la satisfaction de sa clientèle. Pour cela, l’enseigne développe son matériel et une organisation exclusive permettent d’assurer un service rapide lors des « rushs », de garantir une qualité optimum des produits et de privilégier le contact avec la clientèle.



La protection de l’environnement est également au cœur des préoccupations de BASILIC & CO : emballages recyclés et recyclables, électricité verte, ampoules basse consommation, produits nettoyants écologiques, tri sélectif des déchets, emploi de matériaux écologiques dans la conception des magasins….



Mes compétences :

Transport

Franchise

Assistance et dépannage d'urgence à domicile

Multimédia