Annelise CADIEU

Acteur majeur dans le domaine des solutions modulaires, Altor Industrie conçoit, fabrique et installe des salles de bains entièrement équipées en usine.



Les différents modèles de salles de bains s’adressent à des secteurs variés tels que la santé, le logement étudiant et social, l’hôtellerie ou encore le transport ferroviaire ainsi que les navires de croisière.



Pour avoir un aperçu des produits et process de fabrication, Altor en vidéo sur notre site internet : http://www.altor-industrie.com/



Nous recrutons régulièrement les profils suivants : techniciens de bureau d'études, conducteurs de travaux, ingénieurs technico-commerciaux.



Postes actuels à pourvoir : Chef de projet BE, Responsable Supply Chain, Chef d'équipe, Ingénieur Industrialisation & Amélioration continue.



N'hésitez pas à me faire parvenir votre candidature à l'adresse suivante : rh@altor-industrie.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion des compétences

Formation

Droit social

Paie

Administration du personnel

Communication interne

Relations sociales

Développement RH