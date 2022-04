Bonjour à tous et à toutes,



En bureau d’études depuis le début de ma carrière de projeteur dessinateur, j’ai rencontré de nombreux domaines comme la mécanique automatisée, l’installation générale ou le conditionnement. J’ai su m’adapter à chaque situation.



J’ai toujours été intéressée par la conception architecturale et souhaite m’orienter vers ce domaine. Mon objectif est de percer puis d’évoluer d’un poste de dessinateur débutant à celui de collaborateur d'architecte.



Les méthodes de travail entre bureaux d’études étant sensiblement les mêmes, une courte période d’adaptation au métier me suffira pour être productive. Ainsi, j’espère mettre à disposition les compétences que j’ai acquis lors de mes expériences passées, à savoir, la gestion de projets, le respect des délais et la maîtrise des logiciels CAO-DAO tels que AutoCad et 3D Studio. De plus, je suis autodidacte sur les logiciels Photoshop et ArchiCad.



D’esprit créatif, je deborde d’imagination dans les détails et de simplicité dans les grandeurs. Je trouve que la gare d’Aix-en-Provence TGV, le cours Mirabeau ou un mas provençal sont tous des témoignages apparents de cette vocation qu’est la concrétisation d’une idée en une réalité.



Si vous êtes intéressé par mon profil, ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, faites-moi signe à cette adresse annelise_michel@yahoo.fr

Merci d'avance.



Mes compétences :

Architecture

Bâtiment

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Finance

Machines spéciales

Photographie

Projeteur

Ski