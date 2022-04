Annelise WIART

Je débute ma carrière au sein d’un groupe industriel d’emballage, d’abord dans le cadre de mon master en Management des Ressources Humaines puis, une fois titulaire, en qualité de chargée de mission « santé au travail ».

Pendant deux ans, j'y développe notamment des démarches sur la prévention des Risques Psychosociaux (RPS) et des Troubles Musculo Squelettiques (TMS). Mon groupe obtient au titre de ces démarches une distinction des préventeurs institutionnels (ARACT et INRS) : les trophées de la qualité de vie au travail.



Je me tourne ensuite vers le conseil. J'occupe le poste de chef de projet en charge du développement du Pôle Santé dans un cabinet intervenant dans le nord de la France puis rejoint en 2012 l’équipe Ariane Conseil, souhaitant lui apporter à la fois mon expérience sur le champ du stress et des RPS et ma pratique du diagnostic socio-organisationnel.



Aujourd'hui, mon champ de compétences s'est étendu : j'accompagne aussi bien les entreprises dans leurs projets de Qualité de Vie au Travail que ceux concernant la Politique Handicap.





Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Gestion de projet

Risques psychosociaux

Formation

Politique Handicap

Santé au travail