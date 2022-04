Annelyse CARRÉ

Curieuse, polyvalente et dotée d’un bon relationnel, j’apporte mon expertise sur des projets événementiels, éditoriaux et web en tant que chargée de communication.



Dotée d'un bon relationnel et d'un goût prononcé pour le travail en équipe, mon expérience des domaines publics et privés m'a orienté vers la communication institutionnelle (interne, externe et événementielle).



Ma participation à de nombreuses actions de communication, à la fois envers du personnel d'entreprise et le grand public, m'a familiarisé avec la gestion de projets.



De plus, je suis curieuse des problématiques liées à l'environnement et au développement durable.



N'hésitez pas à me contacter si mes compétences vous intéressent !



Mes compétences :

Photoshop

InDesign et QuarXPress

Microsoft Word

Excel

Powerpoint

Internet

Communication

Gestion de budgets

Wordpress