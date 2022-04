Annelyse CHARDON

Après des études en nutrition et plusieurs années à travailler en marketing et communication sur des produits alimentaires bien connus, je suis aujourd’hui créatrice de recettes et styliste culinaire pour tout type de produits alimentaires.



L’élément déclencheur, c’est ma participation à l’émission télévisée MasterChef en 2012.



Cuisinière itinérante, j’anime également de façon ponctuelle des ateliers culinaires, des dîners ou des évènements pour les entreprises ou les particuliers.



J’interviens aussi comme consultante sur des créations de cartes ou des développements de gammes.



Même si j’ai un diplôme en poche depuis, je garde mon âme d’autodidacte en cuisine et en pâtisserie et je cherche avant tout à transmettre mon goût pour la découverte culinaire, tout en restant ancrée dans la cuisine du quotidien et dans le partage de tous les petits trucs et astuces qui font la réussite des recettes.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Création de recettes

Tournage vidéo

Communication

Marketing

Stylisme culinaire