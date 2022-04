Annelyse LEDUC

Experte dans le domaine des ressources humaines depuis plus de 15 ans, j’ai été sensibilisée aux conséquences de la dégradation des relations en entreprise. La solution pour moi a été de devenir un interlocuteur incontournable pour l’entreprise. Médiateure Professionnelle certifiée, membre de la CPMN, je suis persuadée que le conflit n’est pas une fatalité et que la solution ne repose pas toujours sur la décision d’un juge. Pour éviter d’en arriver à cette ultime solution, je facilite le rétablissement, l'amélioration ou la restauration de la communication entre les personnes. J’interviens pour que les parties parviennent à une solution adaptée et conforme à leurs intérêts respectifs, qui mettra fin au litige.

Facilitateur de la prise de décision, je me positionne comme tiers indépendante, neutre et impartiale en intervenant dans les relations au travail (relations hiérarchiques ou entre collaborateurs), commerciales (fournisseurs-clients) ou personnelles (particulier à particulier).

Mes atouts :

• Une bonne connaissance de l’entreprise. J’apporte une optimisation des compétences humaines par une amélioration de la performance de l’entreprise en agissant sur la qualité relationnelle, le dialogue, sur les différentes problématiques relationnelles qui entrainent sur la baisse des arrêts de travail, diminution du turn-over...

• J’améliore la qualité de vie au travail (QVT) en générant une bonne fluidité des relations au travail

Pour finir de vous convaincre, je vous invite à jeter deux yeux sur mon parcours ...



Mes compétences :

Dialogue social

Administration du personnel

Ressources humaines

Juridique

Communication

Formation

Insertion socioprofessionnelle

Assistanat de direction