Véronique DUPREY

Je suis cofondatrice d 'ActifRéso organisme de formation et de conseil en stratégie de réseautage .



Après 25 années d'expérience professionnelle en entreprise, région Aquitaine, basée Bordeaux.

Expertise dans la formation et le conseil :

- Stratégie de réseautage

- Recrutement, l'orientation, la transition professionnelle,

- Accompagnement individuel et collectif, GPEC (gestion prévisionnelle emploi et compétence).

J'ai ouvert le champ des possibles par "Travailler autrement"​ avec les nouvelles formes d'emploi (portage salarial, CDD ou CDI temps partiel,temps partagé, vacation) .



Je connais le marché économique de Bordeaux et sa région,

Je maîtrise la cartographie des différents acteurs économique et de l'emploi (associations, institutions groupements d'employeurs, de la création d'entreprises, de la formation, clubs d'affaires....).

J'ai identifié et qualifié mon réseau relationnel et professionnel en permanente évolution



ActifRéso propose aux entreprises et aux particuliers d’apprendre à réseauter efficacement pour faciliter l'atteinte de leurs objectifs :



- augmenter son chiffre d'affaires (force commerciale),

- faciliter l'intégration des nouveaux salariés et la mobilité interne,

- identifier de nouvelles opportunités,

- trouver l'offre d'emploi recherchée,

- se reconvertir,

- devenir un expert...



Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à visiter notre siteArray et/ou à assister à l’une de nos réunions d’information en envoyant un courriel à contact@actifreso.fr.





Mes compétences :

GPEC

Conseil RH

Networking

Formation professionnelle

Réseau

Orientation professionnelle

Travail en temps partagé

Ingénierie de formation

Développement commercial

Conseil en recrutement