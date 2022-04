Annelyse PERCY

Energique et aimant relever de nouveaux challenges, mes expériences professionnelles m’ont appris à m’imposer dans le monde de la logistique et du transport. Je sais faire preuve d’initiative et j’ai toujours mis mon investissement personnel au service des postes que j’ai occupés.

Travaillant depuis 2005 dans l’univers du transport (négociation achats, gestion de transports et chargements plutôt orientés BPD ou GDP, contacts avec les clients, etc.), je cherche à développer mon réseau professionnel et je suis à l'écoute d'opportunités



Mes compétences :

Logistique

Polyvalence

Transport routier

Dynamique

Température dirigée

Logistique pharma