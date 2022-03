Annick MARQUET

Mon parcours est constitué par 30 années d'expériences professionnelles dans le domaine des télécommunications, occupant différentes fonctions techniques : Ingénieur Brevets, Veille Stratégique sur les Brevets, Formation de personnels techniques, Responsable Documentation et Brevets.



Dans ces missions, j'ai toujours été attirée par la transmission des connaissances et j'ai régulièrement animé des formations et des séances de sensibilisation aussi bien à la Recherche documentaire brevets que sur la Propriété Intellectuelle. D'ailleurs, j'ai gardé le goût pour cette activité et j'anime toujours des formations, en particulier pour l'INPI, et du coaching en entreprise.



De plus, en utilisant ma connaissance du vocabulaire technique du "métier des télécommunications", j'ai été amenée à exploiter quotidiennement des documents techniques, des articles scientifiques, des textes de brevet... en langue française, anglaise, allemande et espagnole.



Mes compétences :

Propriété Intellectuelle

Formation technique

Recherche documentaire

Brevets

Analyse de portefeuille brevets