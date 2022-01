Anousone VETSMANY

15 années d'expérience en management des ressources humaines pour la filiale française de groupes internationaux (canadien, américain, français), dans le secteur automobile et pour des sous-traitants de l'industrie pharmaceutique. Bras droit du PDG, j'ai été totalement impliquée dans le management quotidien de l'entreprise, tant en période de croissance qu'en période de restructuration. J'ai mis en œuvre et accompagné le changement dans l'organisation tout en attirant et en retenant les talents. Je recherche aujourd'hui une nouvelle opportunité professionnelle



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Intégration

Gestion des ressources humaines

Transformation des organisations

Management opérationnel

Développement des talents

Conseil RH

Formation professionnelle

Recrutement

Relations sociales