Anthony BIGOT

Je détiens un master professionnalisant en Ingénierie de la Statistique et de l’Informatique Décisionnelle depuis 2011. Celui-ci m'a permis de cumuler près de 2 ans d'expérience en analyse statistique et en développement informatique dans de grands groupes tels que Orange ou EADS (devenu Airbus Group depuis).



Passionné d'analyse et de traitement des données, j'ai saisi l’opportunité de faire un doctorat en Recherche d’Information à Toulouse.

Celui-ci m'a permis de mettre à profit mes compétences en data mining et méthodes d'apprentissage dans le domaine des Systèmes d'Information et de développer de nouvelles compétences en développement et calcul parallèle.



Aujourd'hui je démarre une nouvelle aventure en consulting BI chez HalysConseil à l'aide de la solution MicroStrategy.



Mes compétences :

Base de données

Informatique

Informatique décisionnelle

Statistique

Tests paramétrique et non paramétriques

Statistiques descriptives

SQL

R

Régression

Data mining

MySQL

Data warehousing

Java

Oracle Database

Analyse de données

PL/SQL

Perl Programming

XML

Tcl/Tk

SPSS

SPAD

SAS Statistical Package

Personal Home Page

Oracle Warehouse Builder

Oracle PL/SQL

Oracle Designer 2000

OLAP

Microsoft Office

Matlab

MapInfo

HTML

C Programming Language

Business Objects