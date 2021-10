Anthony BONNET

Aujourd'hui responsable de projet dans le déploiement de la Fibre Optique,

jai développé des compétences techniques avancées au cours de 15 ans dexpériences de déploiement national et international dans le domaine des télécommunications au sein de linstitution militaire et civil. Le pragmatisme, la polyvalence et lautonomie sont devenus mes principaux atouts. Mon professionnalisme et mes compétences techniques mont permis de devenir responsable de nœuds vitaux de communications à létranger et ainsi participer a des projets aboutis dans le domaine Satcom.

Je suis disposé à partager mon expérience et mon expertise dans le domaines des technologies de l'information et de communication en m'investissant dans une entreprise où je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût de la performance.



Mes compétences :

Bgan

Thuraya

Iridium

Vsat

Pharostar

Idirect

Comtech

Tcp/ip

Cisco

Ipbx

Mesures

Huawei

Anritsu

Fibre Optique