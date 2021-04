Anthony BOUR

Je suis docteur en linguistique anglaise (spécialités:

dialectologie/sociolinguistique), membre de l'école Hermann Paul School of Linguistics (HPSL) de l'université Albert Ludwig de Fribourg-en-Brisgau. Pendant 4 ans, j'ai effectué plusieurs voyages de recherche sur le terrain dans le sud de l'Ecosse afin de mieux comprendre et d'analyser un groupe de constructions dialectales appelées les modaux multiples. Il s'agit de combinaisons comportant deux voire trois modaux l'un à la suite de l'autre utilisées dans des dialectes vernaculaires modernes d'anglais-écossais. Les plus connus sont: might could, might can, used to could, should ought to, might ought to, would can, should could et will can.



J'ai validé mon doctorat en décembre 2014 avec mention "Cum Laude" (mention bien).



Depuis 2014, 8 manuscrits sur ce phénomène dialectal ont été publiés dans trois revues linguistiques anglophones et une bibliothèque virtuelle: Linguistica Atlantica, Scottish Language et Colloquium, New Philologies + Freidok Library.



J'ai présenté une partie de ma recherche dans les conférences et workshops suivants:



"OBERSEMINAR" workshop, université de Fribourg-en-Brisgau en janvier 2012, power point.



"OBERSEMINAR" workshop, université de Fribourg-en-Brisgau en janvier 2014, power point.



"EDISYN VIII" (European Dialect Syntax VIII) à l'université de Zürich du 11 au 13 juin 2015, power point.



"UKLVC 10" (UK Language Variation and Change 10) à l'université de York du 1 au 3 septembre 2015, poster.



"Dynamik - Variation - System" (conférence linguistique à Münster , du 3 au 4 juin 2017), power point.



"ICLAVE 9" (International Conference on Language Variations in Europe 9) à l'université de Malaga du 7 au 9 juin 2017, power point.



"Diskussionsforum" (Linguistics workshop) à l'université de Munich du 17 au 18 novembre 2017,

power point.



"43rd Austrian Linguistics conference" à l'université de Klagenfurt du 8 au 10 décembre 2017,

power point.



"44th Austrian Linguistics conference" à l'université d'Innsbruck du 26 au 28 octobre 2018, poster.



"1st International conference on Pluricentricity and Pluriareality" à l'université de Münster du 8 au 10 février 2019, poster.



"45th Austrian Linguistics conference" à l'université de Salzburg du 6 au 7 décembre 2019, power point.



"17th International conference on Methods in Dialectology" à L'université de Mayence en Allemagne, power point. Début août 2022.



Je recherche actuellement un poste académique (enseignant chercheur, assistant chercheur, recherche post-doctorale "post-doctoral fellowship" ou lecteur) dans une université qui serait particulièrement intéressée par mon domaine de recherche. Naturellement étant angliciste de formation, je peux travailler sur un grand nombre de structures grammaticales de l'anglais. En attendant, j'enseigne l'anglais et l'allemand à domicile. Si des entreprises ou institutions recherchent actuellement des formateurs d'anglais et autoentrepreneurs, je suis prêt à fournir les cours nécessaires en anglais général et technique pour divers groupes d'adulte en Moselle. N'hésitez pas à me contacter par courriel si vous êtes intéressé par mon profil: bour.anthony1@orange.fr



Etant désormais un ancien doctorant de Fribourg-en-Brisgau, J'ai une page web dans la section PhD Alumni sur le site de l'école HPSL. De plus amples informations sur ma recherche s'y trouvent ainsi que sur le site régional Lorfolio (http://ath.bour.lorfolio.fr) et mon site web personnel que j'ai crée début octobre 2015:



http://www.anthonybour.com



Bonne navigation!



Anthony BOUR