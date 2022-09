Anthony GRANGER

Jeune Ingénieur en Agriculture, j'ai été embauché à la suite de mon stage de fin d'étude au sein de la fromagerie CHABERT, ou je m'occuppe d'une partie du relationnel avec les agriculteurs, des audits producteurs, du suivi de la qualité du lait, et de l'administration au quotien d'une de nos coopératives (la SCA LES FRUITIERES DE SAVOIE)...

Depuis le 1er Juillet 2016, je suis en charge de la totalité des producteurs de lait (310), de la qualité du lait, de l'élaboration des factures de lait...



Passionné par l'univers du lait et des fromages,

Je possède une réelle motivation et une grande faculté d'adaptation



Mes compétences :

MARKETING

COMMUNICATION

AGRICULTURE

Agroalimentaire

Commerce