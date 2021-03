Anthony MANTEAU

Après plus de 8 ans de carrière dans le domaine de la sécurité, j'ai aujourd'hui une bonne connaissance des différentes composantes techniques et fonctionnels de cet univers.



Sensibilisé à l'exploitation des systèmes avec mon expérience chez Excelium (APSAD P3), j'ai conscience de ce à quoi servent les solutions proposées sur le marché et ce que peut attendre le client final de son installation, à travers la gestion en télé-surveillance et la surveillance de chantier ou site temporaire.



Mon expérience dans la distribution, chez CCF (Groupe Sonepar), m'a permis de m'ouvrir davantage aux différents fabricants présent dans l'univers de la sécurité, le tout en continuant à affiner mes compétences techniques à travers différentes mise en service proposés aux client installateurs.



Aujourd'hui chez EST France, j'ai pour mission d'utiliser mon bagage technique en informatique et sécurité, pour assister les équipes commerciales de l'entreprise dans l'élaboration de solutions précise et fonctionnelle autour d'une solution logiciel unique, Genetec.



Motivé, ouvert et très communicant je m'adapte facilement à tous les environnements que je côtoie en n'hésitant pas à poser les bonnes questions.



Mes compétences :

Réseaux

Sécurité

Informatiques