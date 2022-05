Yohann MONTOIS

De formation commerciale, j’ai appris à écouter, comprendre et analyser les demandes des clients les plus exigeants afin d’apporter des solutions techniques et commerciales conformément à leurs attentes. Fort d’une expérience réussie de plus de 12 ans dans le domaine du technico commercial dont 10 ans dans le secteur des services aux entreprises et la vente de produits techniques sont mes atouts majeurs. Mon autonomie, ma pugnacité mais aussi mon sens de la négociation sont autant de qualités qu’il m’a été capable d’acquérir et d’affiner.



Mes compétences :

Suivi/fidélisation/développement de portefeuilles

Animation de réseaux de distributeurs, artisans in

Vente direct et indirect auprès des entreprises et

Prospection pour la création d’un réseau de vente