Anthony MELLIAN

Accompagne les grands comptes dans leur transformation digitale.

+20 ans d'expérience dans la vente et l'intégration de solutions IT & Telecoms.



Compétences clés :

- Solide expérience en Business Development et Engagement Management

- Expert Solutions "poste de travail" et "Cloud solutions"

- Excellentes qualités de communication, création de relations de confiance avec les clients

- relation et négociation commerciale, management de partenaires stratégiques

- Management de projets et gestion de contrats



Mes compétences :

Account management

Business

Business development

Business manager

Business services

Commercial

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'Affaires

International

Management

Manager

Télécommunications

Télécoms