Gilles MELLIAN

Ingénieur de formation et riche d’une expérience de 18 ans au sein des groupes ALTEN et ORTEC,



J’ai été amené, au cours de ma carrière, à piloter et animer des équipes sur les aspects du management commercial, ressources humaines et reporting financier. Par ailleurs, en tant que directeur d’agence j’ai élaboré la politique et la stratégie commerciale de l’agence, déterminé les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place, élaboré des offres de services et participé aux négociations commerciales pour être référencé auprès de grand donneur d’ordres.



Enthousiaste et déterminé à faire réussir mes collaborateurs, mes qualités d’organisation et mes capacités d’adaptation me permettent de porter et d’atteindre les objectifs que me sont confiés. Mes expériences professionnelles m’ont appris à m’adapter et à développer mon leadership.



Mes compétences :

Directeur d'agence

Recrutement

Energie et nucléaire

Management d'équipes

Juridique

Gestion financière

Industrie et informatiques embarqués

Gestion et pilotage d'un centre de profits

Management opérationnel

Equipementiers et contructeurs automobiles