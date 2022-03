Anthony MERCIER

Traducteur juridique et technique et employé de restauration rapide actuellement en reconversion via un dispositif de transition professionnelle, je cherche, dans le cadre de ma formation, un stage dune durée de trois mois en tant que technicien informatique.



Parmi les compétences que j'ai à coeur de mettre à l'oeuvre lors de ce stage:



- Assemblage, dépannage et maintenance de machines clientes ou de parcs informatiques ;

- Administration de parcs informatiques par Windows Server ; intégration des rôles de serveur pertinents (WDS, WSUS, DHCP, DNS, services de partage et d'impression, Active Directory) ;

- Support et inventoring via GLPI selon une démarche DevOps ;

- Planification et automatisation des tâches à laide de scripts PowerShell.



Pour plus d'informations (à propos de mon parcours, du stage ou encore de mes compétences), je vous invite à utiliser mon adresse mail dédiée : a.mercier.tech@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre au numéro suivant : 06.37.22.60.20.



Demeurant traducteur pendant et à l'issue de ma formation, je suis en mesure de fournir des prestations de traduction, relecture et post-édition dans les domaines suivants:



- juridique (contrats, minutes de greffe, courriers, diplômes & bulletin, évaluations, assignations et promesses de vente) ;

- technique (journalistique généraliste & spécialisée, publications scientifiques non vulgarisées, IT & jeux vidéos) ;

- littéraire (économie, business, entreprenariat) ;

- marketing (communiqué de presse, fact sheets, Q&A, plaquettes et autres descriptifs).



Pour plus d'informations (spécialisations, tarifs, disponibilité, étude de projets), n'hésitez pas à me contacter par mail à ladresse a.mercier.traductions@gmail.com, ou par téléphone au 06.37.22.60.20.