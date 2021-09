Antoine CRENN

Madame, Monsieur,



En tant que QA/QC et inspecteur de la métallurgie depuis plus de 10 ans pour divers clients tel que, ELECTRABEL ENGIE, SAUDI ELECTRICITY, LAFARGE HOLCIM, TOTAL, EDF, AREVA ou VINCI ; ayant exploré les secteurs tel que, solaire thermodynamique, nucléaire, pétrochimie, charbon, gaz, aéronautique, pharmaceutique, transports, défense nationale, construction maritime ; je recherche actuellement une mission en France ou à lexpatriation.



Jai actuellement les compétences requises pour les activités suivantes :

Management QA/QC : Activités projet, règles de construction, plans daction, coordination

Inspection / Audit : Préparation de projet, organisation, plan daction, travaux maintenance ou neuf

Respect des procédures : Génie civil, tuyauteries, équipements pression, protection, contrôles, essais

Dossiers final de construction : Client, contractant, fournisseur. Structure des enregistrements

Assistance soudage : 15 années de pratique. Qualification de Spécialiste International en Soudage



Mon ambition se tourne vers linternational, la pratique de lAnglais, les nouvelles technologies. Je suis intéressé par les énergies vertes, et pour exemple de marché porteur, les centrales thermiques à énergie solaire seront lénergie de demain.



Je vous prie dagréer, madame, monsieur, lexpression de mes respectueuses salutations.