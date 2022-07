Antoine DE MOUSTIER

Après une expérience très enrichissante de 10 ans dans le courtage d'assurances spécialisé en IARD, je suis devenu manager adjoint d'une unité de souscription et gestion de risques d'entreprises et de risques grands parcs d'immmeubles pour le groupe MMA, au profit de 1000 points de vente agents généraux MMA



Depuis le 1 janvier 2012, je suis responsable de la gestion du portefeuille "Responsabilité Civile" des affaires en risque d'entreprise sur mesure pour les Agents MMA et depuis le 1 janvier 2013 en multi-réseau (Agence + Courtage).





Mes compétences :

Adaptabilité à différents environnements