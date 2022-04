Antoine DUPONT

• ACHATS - MERCHANDISING- - SOURCING- – DEVELOPPEMENT DE PROJETS – COUNTRY MANAGEMENT •



Professionnel confirmé, spécialiste des achats et du Global Sourcing, bénéficiant d’une large expérience en grande distribution et offrant de solides références quant à l'identification des opportunités de réduction de coûts, ainsi que pour motiver les collaborateurs à l’obtention des objectifs.

Stratège proactif et multiculturel capable d’identifier les opportunités de croissance et de gérer un projet de sa conception à sa réalisation. Mobilité tout continent.



EXPERTISE

• Ouverture et Gestion de filiales

• Réseau international industrie et Grande Distribution

• Team leadership

• Merchandising (Genal Merchandise, Food, Apparel, Consumables)

• Global Sourcing

• Négociation

• Développement de contrats

• P&L

• Achats

• Business Plan

• Multi-formats (Hyper / Super / Convenience, Clubs...)

• Multi-continents (Europe, Asie, Ameriques)



Mes compétences :

Achats internationaux

Négociation

Stratégie d'entreprise

Strategic sourcing

Management d'équipes

Grande Distribution

Développement International

Sourcing

Alimentaire

Achats

Procurement