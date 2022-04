Antoine DURIEUX

VOLCAN SARL est une société créée pour accélérer les ventes de petites et moyennes entreprises dans la gastronomie et l'art de la table.



Nos métiers: la direction générale, mise en place d'une stratégique et d'une vision, la vente, le marketing et la communication, la distribution dans les domaines du luxe et de la gastronomie, de la restauration et de l’hôtellerie, des opérateurs Duty Free et de contrat de franchise.



Les régions principales de developpement: Europe, Asie et Moyen Orient



VOCAN SARL was established to accelerate sales in France and/or around the world for small and medium companies in fine food industry.



Our main missions: General management, strategy and vision, sales & marketing, business development, P&L, distribution, communication in luxury goods, food & beverage, hotels, franchise partnership, travel retail and direct sales.



Areas: Europe, Asia and Middle East



Mes compétences :

Export

Produits de grande consommation

Business development

Stratégie d'entreprise

Centre d'appel

Marketing opérationnel

Budgétisation

Management

Négociation achats

Marketing stratégique

Logistique

Gestion des ressources humaines

Finance d'entreprise