Antoine DUTRUCH

Je suis actuellement commercial pour une entreprise de menuiseries en Loire atlantique( Saint-Nazaire) depuis 2010, il y a 2 ans le gérant de l'entreprise m'a donné la gestion d'un magasin (Pornic) avec tout le développement sur le secteur du Sud Loire , et nous proposons toute type de travaux de rénovation ou création (fenêtres, portes, porte de garage, portail, volets, bardage, terrasse, véranda, ossature bois, parquet, dressing, stores....) Je réalise environ 1,3 million HT de CA qu'avec le particulier.

Je travaille directement avec le particulier, mon travail consiste à étudier les besoins du client, pour lui établir un devis, prises de dimensions, un suivi de chantier, gérer mes chantiers et les poseurs avec aussi les sav ainsi que les impayés malheureusement...

Le métier de commercial est ma vocation pour dans la mesure où j'aime le contact, et bénéficie d'un sens du relationnel, le sens des affaires. L'avantage de ce métier est que chaque journée est différente , et le plus appréciable est la reconnaissance du client ainsi que l' évolution de la relation avec le client.

A ce jour je prétends à un poste avec plus de responsabilités après une expérience de plus de 10 ans dans ce secteur, je souhaiterais avoir une gestion plus globale de la vie d'une société, soit par un poste de gérant de société ou de site , ou en travaillant à son compte.

Mes compétences :

Commercial

Dynamique

Ambitieux

Détermination

Reconnaissant