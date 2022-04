Antoine Echavidre 36 ans

168 rue de Grenelle

75007 Paris Marié et 1 enfant

Tél. : 06 27 39 29 20

antoine.echavidre@gmail.com





COMPETENCES



Commercial



• 6 années dans le domaine de la vente

• Suivi et mise en place d’actions commerciales et marketing

• Prospection et vente, terrain et téléphonique auprès de décisionnaires

• Suivi des commandes clients, mise en place de lettres de crédits et de documents douaniers

• Management de la visibilité sur les points de vente



Marketing



• Création et ouverture d’un magasin

• Définition, négociation et mise en place des familles de produits

• Elaboration de plan marketing et de compagne de communication

• Création d’événements, relation avec la presse





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Depuis octobre 2009

 Différents emplois :



Commercial terrain, vente de télécommunications téléphoniques pour Normaction.

Evénementiel automobile pour Jaguar, Maserati, Ford, Porsche, Audi, BMW, Infiniti…

Enquêteur pour Microsoft (client mystère).

Chauffeur de maitre (Salon du Bourget, Matignon, VIP)





Septembre 2006 à Octobre 2007. Yves Dorsey

 Merchandiseur et responsable marketing



Création d’une plaquette de la société en anglais.

Développement de la stratégie à l’export aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Développement du site internet au niveau marketing et stratégiques.

Développement et suivi des commandes clients.





Mars à Septembre 2006. It Management Global

 Responsable marketing et commercial



Agence de relations publiques pour les entreprises du secteur du luxe (PME de 6 personnes situé à New York).

Assistance à l’élaboration de la stratégie marketing.

Organisation des campagnes de communication.

Création d’évènements, relations avec la presse.

Prospection de nouveaux clients.

















Mai 2005 à Mars 2006. Agro Diffusion

 Brooker en produits alimentaires



Prospection pour la vente en Afrique de lait en poudre, arachide et thé vert de Chine.

Suivi commandes clients, mise en place des lettres de crédit et documents douaniers



Février 2004 à Avril 2005. Easydentic

 Commercial



Vente de produits biométriques en one shoot.

Prospection et vente, terrain et téléphonique.







2003 RelaisH

 Assistant chef de produit



Stage de 6 mois avec pour objectif l’ouverture d’une boutique de produit régionaux.

Définition, négociation, mise en place des familles de produits







FORMATION



2003 Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (Cycle Multi-national) Niveau II

6 mois passés en Asie (Tokyo, Pekin Shanghai, Hanoi, Bangkok, Singapor) et 6 mois passés à New York.



2000 B.T.S. de comptabilité et gestion



1998 Diplômé du baccalauréat série ES (sciences économiques et sociales) option Maths





AUTRES INFORMATIONS



Outil informatique : Mac, Windows, Internet, Pack Office



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Automobile

Commercial

Export

International

International relations

Marketing

Marketing International

Relations publiques

Vente