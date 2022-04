Antoine ENGRAND

Cela fait maintenant une quinzaine d'années que j’évolue dans la « sphère humanitaire » au sein d’ Organisations Non Gouvernementales Internationales ou agences des Nations Unies.

J'ai opéré sur plusieurs continents tels que l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient et les Caraïbes.

Mes interventions se sont déroulées sur des contextes d'urgence ou de développement au sein de programmes humanitaires variés: Soins de santé primaires dans des zones isolés ou dans des camps de réfugiés, soins chirurgicaux, lutte antimines, appareillage-prothèse ,rééducation fonctionnelle, violences faites aux femmes, transport et logistique.



Principalement employé comme Coordinateur ou Chef de Mission, les taches inhérentes à ces postes sont très variées en voici les principales:



- Gestion et administration d'un bureau

- Gestion du personnel (local et espatrié)

- Gestion des budgets et établissement de rapports financiers

- Gestion, suivi et évaluation de projets internationaux



- Organisation, planification, anticipation de la vie d'un projet

- Représentation auprès des institutions internationales, nationales, bailleurs de fond

- Négociation auprès d’organismes locaux (officiels ou non)



- Écriture de projets, établissement de rapports

- Recherche de fonds auprès de bailleurs institutionnels et utilisation des mécanismes de financements internationaux (ECHO, USAID, …)



Secteur : ONG, Système des Nations Unies