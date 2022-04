Antoine FELDMANN

De formation ingénieur paysagiste depuis septembre 2015, j’ai poursuivi mes études en master 2 de géographie. Mon stage effectué au sein du bureau d’études Artelia m’a permis de découvrir toute la diversité des études et les nombreuses facettes des métiers d’ingénieries qui me passionnent tout particulièrement. Par exemple, les projets d’aménagement urbains et d’infrastructures, l’intégration paysagère d’ouvrages d’art et la gestion des risques naturels sont des domaines dans lesquels j’ai acquis une solide expérience au cours de mon cursus scolaire, universitaire puis professionnel.



En effet, ma double formation d’ingénieur généraliste du paysage et de géographe spécialisé dans la gestion des risques naturels, urbains et industriels me permet d’avoir une approche globale et transversale sur l’environnement. Mes multiples stages effectués en France et à l’étranger effectués dans des bureaux d’études de paysage, d’urbanisme et d’ingénierie m’ont permis de travailler en équipe sur des projets variés.



Dans le cadre de mon diplôme d’ingénieur paysagiste, j’ai réalisé une étude prospective d’ajustement au territoire et à l’évolution climatique sur la presqu’île de la Faute sur Mer (Vendée), gravement touchée par la tempête Xynthia. Brassant une échelle de temps et d’espace large, cette approche dynamique, à la fois scientifique et sensible, m’a permis de formuler et de dessiner un scénario d’adaptation au changement climatique ayant de profondes conséquences sur l’urbanisme (repli stratégique), l’agriculture (dépoldérisation), les mobilités et les transports (fonctionnement touristique du littoral) et l’économie (redéploiement des cultures marines).



Mon stage de fin d’études fut réalisé au sein de l’agence AEI (Architecture, Environnement et Infrastructures). Ce stage m’a permis de travailler sur l’insertion paysagère des différents ouvrages et l’aménagement urbain de projets d’espaces publics. Mais également sur des dossiers règlementaires et des études d’impacts. Ces études environnementales concernaient des projets de gestion du littoral et d’infrastructures routières.



Mes compétences :

Infographie

Hydrologie

Diagnostic de territoire

Conception graphique

Géomorphologie

Économie de l'environnement

Gestion du risque

Aménagement du territoire

Aménagement urbain

Aménagements paysagers

Évaluation environnementale

iMovie

agence Masu Planning

VectorWorks

Microsoft Access

MapInfo

Final Cut Pro

Autocad

ArcGIS

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe

Open Office Suite

QGIS