Benoit ZACHELIN SAINTE-CROIX

Actuellement en recherche d'emploi, je suis à l'écoute d'opportunités.



J’ai découvert le paysage dès l’âge de 12 ans enchanté par un club de jardinage de mon collège. J’ai su donc que je voulais façonner et travailler le paysage. Accompagné de ma mère fleuriste, j’ai d’abord eu la volonté, de découvrir le paysage de mon île la Martinique, ainsi que ses végétaux.



J’ai ensuite décidé de réaliser des études liées aux paysages qui m’ont permis de voyager et d’observer plusieurs cultures. J’ai pu donc arpenter quelques pays de la Caraïbe comme Sainte-Lucie ou du continent européen comme l’Italie.



Tout d’abord, j’ai obtenu mon baccalauréat STAV (Science des Technologies de l’Agronomie et du Vivant) en Martinique. Je suis ensuite parti sur le continent où j’ai effectué un B.T.S.A option conception dans l’Aveyron puis j’ai enchaîné par une classe préparatoire aux grandes écoles du paysage en région parisienne. J’ai par la suite eu l’opportunité de partir étudier en Belgique et de passer un Bachelier en Architecture des jardins et du paysage. Pour obtenir ce diplôme, j’ai choisi d’axer mon travail de n d’études sur : «La protection participative des sites». Cette problématique est pour moi primordiale, car le citoyen, celui qui pratique et arpente le paysage, est souvent oublié dans le processus de création. Je suis aujourd’hui en Master Architecture du Paysage pour affiner et approfondir mes connaissances dans le domaine.



Ces différentes visions et mon parcours scolaire m’ont amené à m’intéresser à de nouvelles cultures comme l’agroécologie ou la permaculture et à d’autres modes de réalisation ou de conception de projets.



La démocratie participative où les citoyens participent aux décisions et à la vie de la cité est un système qui est proche de mon engagement dans le paysage. Cette vision du monde me conduit à réfléchir certains projets. Mon approche en découle donc plus humaine et plus cohérente.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

AutoCAD

Adobe InDesign

Adobe Photoshop CS6

Microsoft PowerPoint

Archicad

Microsoft Windows

Mac OS X