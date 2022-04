Je suis Ingénieur d'affaires depuis 1 an et demi chez Neurones IT, SSII spécialisée dans l'infogérance et la transformation des infrastructures informatiques.

Mon objectif a moyen terme est de devenir commercial confirmé: cela passe donc selon moi par une expérience de management et une expérience signifiçative à l'étranger, de préférence dans un pays anglophone.