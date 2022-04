Antoine FONTANEL

Après avoir travaillé dans le cabinet de conseil Accenture pendant plus de 4 ans dans le secteur du tourisme et du transport, puis avoir participé au lancement et à la croissance d'iDTGV pendant 5 ans en tant que Directeur des Systèmes d'Information et de la Distribution, je contribue désormais au développement de SNCF sur le plan européen.



J'ai ainsi dirigé des projets de croissance externe de SNCF, notamment en Autriche, et des projets de synergies entre filiales, notamment Eurostar et Thalys.

Depuis le début 2013, je suis Directeur des marchés Suisse et Autriche, et administrateur de Lyria.



