Antoine FONTVIEILLE

Passionné de sport et plus particulièrement des sports de pleine nature je me suis orienté et suis diplômé d'un Master 2 Ingénierie et Management des Organisations Sportives dispensé par l'Institut d'administration des entreprises de Toulouse.



Durant mon cursus universitaire j'ai eu l'opportunité de réaliser différents stages professionnels dans le secteur des sports de pleine nature (sports de montagne estivale et hivernale, golf, eaux vives...).



J'ai par exemple effectué des stages au sein de société de gestion de domaines skiables, à savoir Transmontagne et Loisirs Solutions, mais également au sein du Golf Club de Toulouse, et dernièrement au sein de Takamaka Léman (société organisatrice de séminaires, incentives, team-building également bureau des activités de pleine nature sur le secteur du Léman) société pour laquelle j'ai entre autre géré un bureau des activités à Châtel(Haute-Savoie).



Ces stages m'ont offert l'opportunité de m'immerger dans les problématiques commerciales et logistiques des activités de pleine nature.



Ma formation m'a quant à elle apporté des connaissances en matière de communication, de marketing, d'organisation d'événements, de gestion...



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Événementiel sportif

Loisirs

Marketing

marketing sportif

Nature

Sport

Sports