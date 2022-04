Fort d'une solide expérience dans les métiers d'infrastructure réseaux (Architecture réseaux cuivre et optique), des métiers de la sécurité électronique ( Vidéo, Alarme, Maintenance), j'ai pris la décision de relancer une activité sur MUNDOLSHEIM (67) qui s’appelle FOTINTEGRATION.

Si vous avez des projets ou des affaires à venir dans ces différents domaines n’hésitez pas à me consulter, je me ferait un plaisir de vous rencontrer et de vous faire une offre quel que soit la taille du projet. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire.

Ancien membre de l'ESAP (Pomo97-98), j'en appelle à la solidarité de la profession Achats afin de m'aider à pouvoir être consulté dans vos projets.

N'hésitez pas à m'envoyer un message (antoine.foti@fotintegration.com) afin que je puisse vous appeler.

Je vous remercie par avance

Amicalement

Antoine FOTI





Mes compétences :

Business development

Management

Conseil