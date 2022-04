Gilles MICHINEAU

Je suis actuellement en poste en tant que responsable technique et travaux neufs sur un des sites certifié ISO et IFS d'un groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande bovine.



Titulaire d'un CAP et BEP électromécanicien, j'ai commencé mon activité en 1990 sur un site également spécialisé en agroalimentaire en tant que technicien de maintenance pendant environ 10 ans avant de prendre la responsabilité du service constitué de 6 personnes.



Depuis mon intégration au sein de ce groupe en 2009, ma mission consiste à encadrer un service maintenance de 21 personnes en 3/8, d’un service informatique de production de 1 personne ainsi que la gestion des investissements du site en étroite collaboration avec la direction, le service QSE et l'ING groupe.

Une nouvelle mission m’a été confiée en 2013 pour m’occuper également d’un site du groupe déporté dans la même région.



L'utilisation d'une GMAO me permet une gestion au plus juste du parc (broyeur, mélangeur, formeuse SHS, ensacheuse, operculeuse, thermoformeuse), du préventif (environ 12 000 interventions par an), du stock (réapprovisionnement par quantité mini), du planning d'interventions ainsi que les indicateurs (% de réalisation du préventif, disponibilités machines....)



Plusieurs formations viennent compléter mon expérience de plus de 27 ans :

-management à la sécurité

-suivi des AT par arbres des causes

-organisation des 1/4 sécurités

-rédaction des plans de prévention

-suivi des installations NH3"



J’apprécie tout particulièrement l’implication avec les responsables et la production afin de déterminer la meilleure approche sur les conditions et la qualité de vie au travail du personnel.



Mes compétences :

service maintenance

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Formation management

Autocad

la maintenance