Antoine FRAISSE

* Diplômé CPE Lyon en septembre 2010 (France, Villeurbanne) : Majeure informatique.



* Stage à l'international en 2008-2009 à Scynexis, inc (North Carolina, USA) : Développeur web (Java).



* Projet de fin d'étude à Atos Worldline (2010) :

- Participation à l'ensemble des étapes de production d'un projet d'une application iPhone : spécifications, développement, mise en production, exploitation du produit.

- Utilisation des plateformes d'intégration continue (qualité de code et industrialisation des solutions).



* Intégration d'Atos Worldline (septemebre 2010) : Ingénieur étude et développement - Equipe Mobility - Business Unit Banque Finance Assurance.

- Participation à l'ensemble des projets mobiles (apps natives/Web mobile) pour le compte de grands groupes bancaires français.

- Mes missions : développements (mobile + backoffice) - pilotage - accompagnement & cadrage client - Suivi et gestion de projets.



Autonome, curieux et volontaire.



Aspiration : Gestion de projet et management.



Mes compétences :

Gestion de projets

Cadrage et pilotage de projet

IOS et Android

JAVA / J2EE