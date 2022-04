Antoine FRAISSE

Fondateur et dirigeant de Design Rendez-Vous, cabinet conseil en personnalité et design de marque, créé en 2001.



Compétences : audit d'identité d'entreprise, plateforme stratégique (positionnement, plan d'action), programmation, pilotage d'un réseau de talents créatifs, pédagogie interne, déploiement de l'identité, aide à la conduite du changement dans l'entreprise ...



Je pense sincèrement que toute entreprise est dotée d'un pouvoir créatif, lui permettant de se régénérer, de mobiliser, de convaincre, de réussir.

Je suis convaincu que la création quand elle est juste, honnête et porteuse nourrit durablement l'entreprise, ses collaborateurs, ses produits et sa marque.



Curieux, pédagogue, passionné par la créativité et l’innovation.

Un regard large sur l’expression des marques.

Une expérience multi-sectorielle.

Passionné et pratiquant de sports de nature : voile, ski free ride, kayak de mer, randonnée de montagne.Créateur d’un nouveau modèle de voilier en bois, Cavale Deux (5m50) présenté deux fois au Salon Nautique de Paris.



Avant la création de Design rendez-vous, j’ai fait l’essentiel de ma carrière dans des agences de design importantes comme Hotshop (groupe BDDP), CB’A et Euro Rscg Design. Dans ces deux dernières j’ai été directeur général.

J'ai eu en particulier en charge le management des pôles Identité de marque et dans ce cadre, en plus de la direction des équipes, je pilotais les grands comptes.



Quelques unes des identités visuelles que j’ai eu la chance de piloter intégralement et dont j’ai conduit le changement :

Française des Jeux - Alstom - Vallourec - ANPE - Orpi - Caisse des Dépôts - INPI - Institut d’études CSA - Hypermarchés Continent - Gaultmillau - Kwarx (nouveau matériau pour Arc International) - Cap Emploi (Agefiph) - Delbard (jardineries) - Nouvelles Images …/…



Site web :Array



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Graphisme