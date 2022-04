Antoine FRANCE

Fort de mes expériences professionnelles, de mon parcours d'études, de ma soif de connaissance et de mon sens de l'écoute, mes spécialités sont aujourd'hui le développement web, l'analyse ainsi que l'évolution de site internet.





COMPÉTENCES TECHNIQUES :



• PROGRAMMATION :

Développements WEB : PHP > 5 (Orienté Objet), Javascript "prototypé" (avec aussi les librairies JQuery et Mootools)

Framework : Symfony3, CakePHP

CMS : Wordpress, Joomla 1.5/2.5/3, Prestashop 1.6

Intégration : HTML5, CSS3, Responsive Design (avec ou sans Bootstrap 3)



• SGBD :

Développement et gestion de bases de données relationnelles SQL (MySQL)



• GRAPHISME :

Photoshop CC

Illustrator CC

InDesign CC



• ENVIRONNEMENTS :

Mac & Linux





OUTILS ASSOCIÉS :



• Programmation : PhpStorm, Atom, SublimeText 3

• Versioning : Git avec Git Flow, SVN

• Console : zsh

• Test et retours : Redmine, Mantis

• Serveur : Apache2, Nginx



