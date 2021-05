Antoine GACHET

Je suis actuellement en poste chez SBM Life Science, leader sur les produits de jardin naturels, en qualité de Directeur National des Ventes sur les circuits GSA, GSB, Jardineries, LISA et e-commerce.



Cette expérience fait suite à 3 passées en qualité de Responsable Compte-Clé national.



Auparavant, jai passé près de 12 ans chez GfK, 4ème groupe mondial d'études de marché.

Durant ces 10 ans, j'ai eu des responsabilité commerciale sur les marchés Bricolage/Jardinage et Ecriture/Papeterie.

J'ai par ailleurs passé 2 ans côté back-office dans la partie traitement/livraison des données auprès de nos partenaires (industriels et distributeurs) en recherchant à optimiser les process et améliorer la satisfaction des clients.



Avant de rejoindre GfK, j'ai eu 3 années d'expérience terrain PGC chez Auchan où j'ai eu la responsabilité du rayon DPH dans le magasin de La Défense (3e rayon national de l'enseigne en termes de CA, 12 Mio € CA annuel).



Mes compétences :

Négociation commerciales

Gestion grande compte

Gestion de projet

Management

Marketing

GfK

Statistiques

Vente

Conseil