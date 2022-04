Souman DIAKHABY

Au sein du Département Distribution chez GFK, je suis depuis 2008 l'interlocutrice opérationnelle de distributeurs grands comptes.

Je suis en charge d'une typologie de clients très variés constituée à la fois des leaders de la distribution Grand Public (ex : Fnac, Casino, Conforama, Boulanger,...) et Professionnelle (ex : Ingram, Bureau Vallée, Office Dépot,...)



J'ai un grand sens de la relation client, une qualité indispensable pour répondre aux attentes des équipes marketing et commerciales de mes clients distributeurs qui ont un niveau d'exigence élevé.



Je suis une personne autonome, ambitieuse et qui aime prendre des initiatives. J'ai ainsi par exemple été en charge de nombreux projets (lancement de nouveaux panels, mise en place de reportings innovants,...)



Mes compétences :

Assistant marketing

Fidélisation

Marketing

Prospection

Recrutement

Synthèse

Veille

Veille concurrentielle

Gestion de projet

B2B

Gestion grands comptes

Gestion de la relation client