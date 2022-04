Antoine GARDEUX

- 15 ans d’expérience en développement logiciel

- Fort intérêt pour les logiciels de simulation

- Secteurs d’activité :

--- Aéronautique et Défense

--- Electronic Design Automation (EDA) – CAO pour la micro-électronique

--- Logiciels de gestion d’entrepôts (WMS et WCS)

--- Énergies renouvelables

- Autonome, rigoureux, aime le travail en équipe





Mes compétences :

C

Algorithmie

Simulation numérique

Développement informatique

C++

Clearcase

VHDL-AMS

Valgrind

Perforce

Perl

Shell

GNU/Linux

Méthode agile

SVN

PL/SQL

WMS