Antoine GAVEN

Diplômé de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, en Contrôle de gestion-Logistique, Production, Processus et Projets, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en Contrôle de Gestion.



J’ai suivi une formation générale solide en gestion, en comptabilité, puis en finance, avant de me tourner vers une spécialisation dans le contrôle de gestion. Mon Master 2, m’a permis de développer une double compétence, contrôle de gestion et logistique, ce qui me permet d’avoir une vision totale de la supply chain de l’entreprise.



Mes compétences :

SQL (notions)

SAP R/3 (modules CO/PP)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

@Risk

