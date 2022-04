Antoine-Georges SADOWSKI

Ingénieur Conseil - Expertise - Ingénierie & Formation dans le domaine du traitement des eaux usées, du traitement des boues urbaines et du Traitement des odeurs (H2S) :

- Audit et simulation de fonctionnement des stations d’épuration (filière eau & boues) – dimensionnement des extensions / réhabilitations / projets neufs.

- Diagnostic et remèdes du dysfonctionnement des stations d’épuration - filière eau et filière boues.

- Traitement de l'H2S dans les réseaux d'assainissement.



Expert de Justice près la Cour d'Appel de Colmar