Antoine GIRARD

Mes principales qualités: Capacité d’adaptation - Sens du contact - Capacité d'analyse - Capacités rédactionnelles - Créativité.



Je dispose d’une double compétence, à la fois dans la gestion de projets en coopération internationale (principalement le champ culturel), mais également en tant qu’auteur – assistant réalisateur audiovisuel (exerçant surtout dans le développement de projets documentaires).



Ces deux dimensions de mon travail me permettent de côtoyer différents univers et d’enrichir à la fois mes compétences, mon expertise et ma créativité. Cela constitue une boite à outil qui me permet de m'adapter rapidement à de nouveaux défis.



Ces deux compétences sont renforcées par une excellente maitrise des langues espagnole et anglaise, ainsi qu'une solide culture générale, approfondie dans les domaines de la science politique, de l'histoire et du cinéma.



Mes compétences :

Ecriture (scénarios, projets, commentaires).

Recherche de financements

Construction de budget

Maitrise du cycle de projet.

Préparation interviews

Recherche documentaire

Techniques audiovisuelles (Montage, Filmage, Son)

Créativité

Cinéma