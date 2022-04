Antoine GOLDSCHMIDT

Immo2Luxe, depuis 2008. ODGAMM PRIME REALTY, 2006 -2008.

Créateur - Propriétaire d'Agences immobilières centrées sur les biens de standing à Paris et sur la Côte d'Azur: appartements, villas et hôtels particuliers de prestige. Trois consultants à Paris et deux à Cannes/Côte d'Azur.



Immo2Luxe est une agence immobilière dédiée à l'accompagnement personnalisé de clients vendeurs ou acquéreurs de biens de qualité à Paris et sur la Riviera.

Nous recherchons des appartements, villas ou hôtels particuliers pour notre clientèle française et internationale.



Développement d'un cabinet de courtage en restructuration de dettes pour les particuliers

Partenaire d'un fabricant de bijoux fantaisie pour les Boutiques de Musées

Associé et développeur d'un outil d'évaluation Ressources Humaines fondé sur la Sémiologie.

Consultant en R.H. & approche directe pour SEFOP Management.



SIRIS, Opérateur de télécommunications fixes d'entreprises ; C.A.: € 250 millions; 600 salariés; Filiale du Groupe DEUTSCHE TELEKOM

Directeur des Ressources Humaines, Membre du Comité de Direction



CARAT FRANCE, premier Groupe français et européen de conseil médias et d'achat d'espaces publicitaires (volume d'affaires en France: € 2 milliards)

Directeur du Développement, rattaché à la Présidence



MICHAEL PAGE France, premier Cabinet de conseil en recrutement français et européen, coté à la Bourse de Londres (C.A.: € 100 millions)

Directeur de centre de profits: Directeur division «Commercial & Marketing»,auparavant Manager division «Tax & Legal »



K.P.M.G. Peat Marwick - FIDAL, Direction de Paris,

Fiscaliste



Mes compétences :

Legal

Publicité

Conseil

Vente

Luxe

Communication

Immobilier

Développement commercial

Management

Recrutement

Direction générale

Gestion